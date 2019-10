Vincenzo Mollica va in pensione | Fiorello | Sanremo non può cominciare senza di

Vincenzo Mollica verso la pensione. Fiorello non ci sta : «Senza di lui il Festival non può cominciare» : Vincenzo Mollica Vincenzo Mollica, lo storico giornalista di spettacoli del Tg1, si appesta ad andare in pensione. Stavolta per davvero. Secondo il quotidiano Il Tempo, il cronista modenese smetterà di lavorare il 27 gennaio 2020, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo (quest’anno in scena dal 4-8 febbraio), manifestazione che lo vedeva immancabilmente presente. In passato si erano susseguite voci di un ritiro anticipato ...

