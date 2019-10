Uccide la moglie e le due figlie e si suicida nel Foggiano

Foggia - 53enne Uccide moglie e figlie : 7.50 Un agente penitenziario ha ucciso la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni e poi si è tolto la vita. E' avvenuto nella notte in un appartamento si Orta Nova, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni, l'omicida, 53 anni, ha prima sparato alla moglie 54enne, e poi alle figlie. L'uomo avrebbe avvertito i carabinieri prima di suicidarsi sparandosi un colpo alla testa. Sarebbe deceduto in ospedale, a Foggia. I militari hanno ...

Orta Nuova 4 morti : agente Uccide la moglie e due figlie poi si spara : Orta Nuova è sotto choc per la strage familiare avvenuta nella notte. Un agente penitenziario di 53 anni si è

37enne Uccide la moglie di 32 anni perché perdutamente innamorato della cognata : Un uomo di 38 anni di Carlisle in Australia, , Ahmed Dawood Seedat, 37 anni, ha assassinato la moglie, una donna di 32 anni, perché perdutamente innamorato della cognata. L’uomo, subito dopo aver ucciso la moglie, ha seppellito il suo cadavere nel giardino di casa. L’uomo è stato scoperto dalle forze dell’ordine e un giudice australiano lo ha condannato all’ergastolo perché ritenuto colpevole di un omicidio insensato ...

Londra - la moglie di un diplomatico Usa investe e Uccide giovane inglese e Trump la difende : “Guidano contromano” : “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me” di guidare nella direzione sbagliata: Donald Trump ha difeso così la moglie di un diplomatico americano a Londra che ha investito un giovane in Gran Bretagna mentre guidava contromano, tornando poi in Usa coperta dall’immunità diplomatica. “La donna ...

Bergamo - Uccide la moglie e fugge : arrestato uomo di 47 anni : Da Cologno al Serio (comune alle porte di Bergamo) arriva la notizia dell'ennesimo femminicidio. Nella notte del 6 ottobre, Maurizio Quattrocchi, operaio di 47 anni, ha ucciso a coltellate la moglie Zinaide Solonari (36enne originaria della Moldavia), mamma di tre figlie. Il delitto è avvenuto di fronte all'abitazione della sorella della donna. L'uomo è poi fuggito. Accerchiato, nel tardo pomeriggio, si è consegnato ai carabinieri. Il ...

