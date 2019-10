New York | sparatoria in un club a Brooklyn | quattro morti e cinque feriti

Usa - sparatoria a New York : quattro morti e tre feriti : La polizia indaga, gli spari nell'area di Brooklyn

New York - sparatoria a Brooklyn : 4 morti e tre feriti gravi : Quattro morti e tre feriti. E’ il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York. L’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell’area di Crown Hieghts. Gli agenti si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. L'articolo New York, sparatoria a Brooklyn: 4 morti e tre feriti gravi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chihuahua fa una pipì e scatena l’inferno - fa scattare un allarme bomba al tribunale di New York : Una semplice pipì di un Chihuahua ha scatenato un allarme bomba all’tribunale della contea di Suffolk a New York. Il padrone del cane aveva portato il suo Chihuahua su un autobus per un viaggio che sarebbe durato parecchie ore. Il cane, a un certo punto, non è riuscito a trattenere la pipì e ha trovato un posto comodo dove finalmente è riuscito a farla. Il cane, senza accorgersene aveva urinato nello zaino di un ragazzo 19enne. ...

Secondo il New York Times Rudy Giuliani è indagato per le sue attività di lobbying in Ucraina : Secondo il New York Times, che cita due fonti a conoscenza delle indagini, l’avvocato personale di Donald Trump Rudy Giuliani è indagato con l’accusa di aver violato le leggi sulle attività di lobbying nell’ambito delle sue attività in Ucraina. Giuliani, ex