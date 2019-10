Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) A distanza di sette anni dalladi Piermario, ieri la Corte di Appello di Perugia ha assolto i treprecedentemente condannati per omicidio colposo. La sentenza arriva nell’ambito del processo d’appello bis.Vito Molfese, medico in servizio al 118 (precedentemente condannato a un anno di reclusione) e con lui anche Manlio Porcellini, medico sportivo del Livorno e Ernesto Serafini del Pescara (condannati ad otto mesi ciascuno). Lo scorso aprile, la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Pescara e confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila. E aveva disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Il giocatore del Livorno morì il 14 aprile 2012 a 25 anni. Si accasciò a terra al 29’ del primo tempo dell’incontro con il Pescara, allo stadio Adriatico di Pescara. Secondo l’autopsia la causa ...

rubio_chef : Dopo 19 anni ancora nessun colpevole tra i sionisti???? - napolista : Nessun colpevole per la morte di #Morosini. Assolti i tre medici A distanza di sette anni dalla morte del calciato… - michelericcia16 : In provincia di Foggia un uomo ha ucciso la moglie e i figli e poi si è sparato lui. Eccome al solito non c è nessu… -