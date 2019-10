Juve | la commissione della mamma di Rabiot è stata solo di 1 | 4 milioni

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il Corriere Torino analizza le cifre che lantus ha versato per gli oneri accessori relativi all’acquisto o cessione dei suoi calciatori in estate. Alcuni erano già stati resi noti. Altri sono nella Relazione finanziaria annuale diffusa in rete in vistaprossima assemblea degli azionisti, del 24 ottobre. De Ligt e Ramsey Già si sapeva, ad esempio, che Raiola ha intascato 10,5di oneri accessori per il passaggio di De Ligt alla. E anche che l’entourage di Aaron Ramsey se ne è accaparrati invece 3,7. SorpresaPer quel che riguarda Adriene la suaagente ecco che è stato necessario aspettare la relazione finanziaria, con la sorpresa di unadecisamente più bassa rispetto a quanto fatto trapelare da radiomercato ai tempitrattativa: 1,4circa. Più o meno questi sono anche gli oneri accessori per ...

