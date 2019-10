Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Undella polizia penitenziaria ha ucciso adinel cuore della notte lae le duedi 12 e 18 anni, poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita sparandosi alla testa. È successo verso le due del mattino di sabato in un appartamento in pieno centro a Orta Nova, nelno: a sparare è stato Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vittime erano a letto e stavano dormendo quando l’uomo ha fatto fuocondole. Subito dopo aver sparato, Curcelli ha chiamato i carabinieri confessando la strage familiare, poi prima che i militari arrivassero, si èto. I militari, nel corso della perquisizione nell’appartamento di via Guerrieri, non hanno trovato biglietti o messaggi che potessero far presagire il delitto. La coppia aveva anche un terzo figlio, ...

mzpag : RT @PaulLamanski: E continuare a dirmi che non occorrono controlli sullo stato mentale ogni 3 mesi almeno verso chi usa un arma per lavoro.… - Cascavel47 : Foggia, uccide a colpi di pistola moglie e figlie e poi si suicida. Era un agente di polizia penitenziaria… - carmela19921 : RT @SkyTG24: Foggia, spara a moglie e figlie e poi si suicida -