F1 su TV8 | a che ora inizia la gara del GP Giappone 2019 e come vederla gratis e in chiaro

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’emozione della Formula 1 raddoppia per domenica 13 ottobre. L’arrivo odierno del tifone Hagibis ha costretto gli organizzatori a far slittare le qualifiche nella mattinatase, ragion per cui in una manciata di ore vedremo prima i piloti battagliarsi per definire la griglia di partenza e poi il Gran Premio vero e proprio. La Mercedes pare in splendida forma e sarà molto difficile da battere su un circuito dove non perde da 5 anni, ma le Rosse sono in gran forma e proveranno ad utilizzare tutte le armi a disposizione per riuscirci. La lunga nottata del GP deldi F1 saràntita in diretta da Sky Sport F1 e da Sky Sport 1 e sarà possibile seguire il tutto in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati). Per poter gustarsi lo spettacolo di Suzuka inbisognerà affidarsi a TV8 che mostrerà lain differita alle ore 15 ...

