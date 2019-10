Fonte : wired

(Di sabato 12 ottobre 2019) (Gif: Google blog)ha recentemente lanciato la nuova sezione tematica dedicata alla.con/fashion è un hub nel quale il portale di condivisione video di Google raccoglierài filmati e ipertinenti al mondo della, mantenendo così il focus dei suoi utenti sui contenuti di loro interesse. “Al mio team piace definire questo nuovo hub “slash fashion”. Presenterà contenuti originali dei più grandi nomi del settore, nonché i contenuti popolari che gli utenti si aspettano dal mondo di” scrive Derek Blasberg, direttore della divisione fashion and beauty della piattaforma. Lasi aggiunge ad altri due hub già varati dal sito: quello dedicato ai videogiochi e quello per i bambini. Fashion, Gaming e Kids, al momento sono i tre principali hub per contenutiche la piattaforma ospita. Nel 2012, tuttavia,ha iniziato a ...

MilanoCitExpo : Auto, scienza, storia e moda: tutti i canali tematici di YouTube #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SordoRumore : RT @laserpez: Bici e inquinamento: i ciclisti respirano meno smog di chi sta in auto, conferma la scienza - MontinDavide : RT @laserpez: Bici e inquinamento: i ciclisti respirano meno smog di chi sta in auto, conferma la scienza -