Sampdoria | Ranieri prima scelta | contratto e rinforzi sarebbero gli ultimi ostacoli

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Cinque giorni dopo il primo esonero della serie A, lapotrebbe aver trovato il suo nuovo allenatore. Massimo Ferrero è pronto ad esplodere il primo fuoco d’artificio per far uscire dalla crisi la propria squadra che latita all’ultimo posto in classifica. Il prossimo tecnico blucerchiato potrebbe infatti essere quel Claudioche per esperienza e vittorie è il candidato migliore che si potesse scegliere. La trattativa, partita ieri tra il pomeriggio e la sera, non è ancora andata in porto ma secondo molti l’accordo sarebbe realmente ad un passo, mancherebbero solo alcuni dettagli. Già oggi potrebbe arrivare l'annuncio, scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. Curioso il fatto che anche l’anno scorsoprese il posto di Di Francesco alla Roma portando i giallorossi in Europa. Restano in pista anche i nomi di De Biasi e Iachini ma è ovvio che da ...

