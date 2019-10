Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Per la prima volta in Italia ed in Europa e' stato effettuato un trapianto combinato di ben(polmoni, fegato e pancreas)

SkyTG24 : Un paziente affetto da fibrosi cistica è stato sottoposto al trapianto combinato polmoni-fegato-pancreas all'ospeda… - Corriere : Intervento record: trapiantati quattro organi in un’unica operazione - quotidianodirg : Quattro organi trapiantati in un'unica operazione -