Arriva la serie tv Longinus di Dario Argento | un thriller tra le Alpi e Siena per il

Pes 2020 - Arriva l’aggiornamento ufficiale con la serie B : (Foto: Konami) Interessante accordo siglato da Konami per portare ufficialmente la serie B italiana all’interno di eFootball Pes 2020. Si potranno così ritrovare il logo del campionato, il trofeo dei campioni, tutti i nomi delle squadre partecipanti, marchi e divise proprio come si possono incontrare sui campi della seconda divisione calcistica italiana. Un colpo non da poco che potrebbe far cadere la scelta proprio su Pes 2020 invece che ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio Arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...

eFootball PES 2020 – Dopo la Juventus - Arriva anche la Serie B : tutte le 20 squadre con licenza originale : Accordo fra Konami e Lega B per le licenze ufficiali Serie B 2019/2020: il campionato cadetto italiano sarà esclusiva PES In occasione del suo 90° anniversario, la Serie B italiana stringe un importante accordo di partnership videoludica. Konami Digital Entertainment B.V e Lega di B hanno annunciato l’accordo per le licenze ufficiali della Serie B 2019/2020 in esclusiva per eFootball PES 2020. Dopo aver ‘sottratto’ la ...

Pioli al Milan - i tifosi insorgono : “Se Arriva lui tifo contro” - “Sarebbe peggio della Serie B” : Il Milan è pronto ad accogliere Stefano Pioli. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte del tifo rossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Marco Giampaolo esonerato - Stefano Pioli Arriva al Milan : Mancano i crismi dell’ufficialità ma è ormai certo che l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è terminata. La dirigenza rossonera ha preso la sue decisione: esonerare l’attuale tecnico e ingaggiare Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, l’allenatore ex Sampdoria è stato informato nella serata di ieri e oggi incontrerà la società per la chiusura definitiva del rapporto. Per quanto riguarda, invece, ...

Dylan Dog Arriva la serie tv prodotta da Bonelli Editore e James Wan di Aquaman : Dylan Dog la serie tv live action in 10 episodi girata in inglese La Atomic Monster di James Wan produrrà la serie Dopo il primo annuncio di oltre un anno fa il progetto di una serie tv di Dylan Dog fa un ulteriore passo avanti: sarà la Atomic Monster di James Wan ad affiancare Sergio Bonelli Editore la casa editrice dei fumetti. Dylan Dog sarà una serie in 10 episodi, ispirata ai fumetti di Tiziano Sclavi e sarà recitata in inglese a conferma ...

Lega Serie A - De Siervo : “A 90 anni si Arriva con gli acciacchi. Abbiamo individuato i nostri problemi” : “Siamo alla fase finale di un’analisi profonda, a novant’anni si arriva con gli acciacchi e Abbiamo individuato i nostri problemi“. Così l’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, ricordando il 90esimo anniversario dell’organismo che riunisce i club del massimo torneo. “Stiamo cercando nuove audience, per ...

A Novembre Arriva Servant - la serie Apple di M. Night Shyamalan de Il Sesto Senso : The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson il 1 Novembre Apple Tv+ aprirà le porte del proprio streaming con contenuti originali di alto livello, che coinvolgono autori e attori molto importanti da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a Jason Momoa e Ronal D. Moore creatore di For All Mankind di cui in apertura di articolo trovate l'ultimo trailer. Apple Tv+ sarà lanciato in oltre 100 paesi, Italia inclusa, il 1 Novembre a 4.99 ...

Peugeot 3008 - Arriva la serie limitata Anniversary : La Peugeot ha introdotto a listino la 3008 Anniversary, una serie limitata di 120 esemplari che celebra il traguardo dei 700.000 esemplari prodotti della crossover francese. I clienti italiani potranno ordinare la vettura nella sola versione BlueHDi 180 con cambio automatico Eat8 con prezzi a partire da 46.380 euro. Al top della gamma con un pieno di accessori. La variante Anniversary, che deriva dal ricco allestimento GT, offre di serie ...

Dal creatore di Gomorra Arriva una serie tv sui migranti - Europa - dal libro di Fabrizio Gatti : Il titolo è ancora provvisorio, ma dovrebbe chiamarsi proprio Europa la nuova serie tv sui migranti targata Sky: il fenomeno delle migrazioni di massa dall'Africa verso il Vecchio Continente e tutto ciò che ne consegue in termini di viaggi della speranza tra terra e mare, dalle traversate nel deserto ai naufragi, dai salvataggi agli approdi incerti presso i porti del Mediterraneo sarà al centro della nuova produzione originale di Sky. A ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano - altro colpo straordinario. Arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

Basket - Serie A 2019-20 : Milano altro colpo straordinario - Arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

LIVE Napoli-Brescia - Serie A in DIRETTA : al San Paolo Arriva Balotelli. Partenopei per il riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del palinsesto della sesta giornata di Serie A–La sconfitta del Napoli contro il Cagliari–La buona prova del Brescia non basta: Madama passa al Rigamonti Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Brescia. Il lunch match di giornata si gioca allo Stadio San Paolo, dove Dries Mertens rincorre i 115 gol di ...

Shooter - da stasera sul canale 20 Arriva la serie tv con Ryan Phillippe : Shooter, da mercoledì 25 settembre debutta in chiaro su 20 la serie action con Ryan Phillippe di USA Network e Netflix. Da stasera, mercoledì 25 settembre, su 20 debutta la serie Shooter, un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. La serie ha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dal canale americano. Il titolo vede protagonista Ryan Phillippe nel ruolo di Bob Lee Swagger, ...