Aiello | il cantante di Arsenico | «Il mio album Ex Voto | scritto sul pavimento»

vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Non c’è falsa modestia né atteggiamento schivo in, cognome e nome d’arte di Antonio, il trentaquattrenne di Cosenza, trapiantato a Roma da dodici anni. Aspettava questo momento da sempre, da quando cantava davanti allo specchio sognando di diventare una pop star. Le prime canzoni a sedici anni, i viaggi, tra Londra e Australia, l’università e la musica, sempre: «A 28 anni ho pensato di mollare e in quel momento ho smesso di voler diventare famoso. Hoper mio nipote Emilio in modo che potesse dire, ok, non se lo filava nessuno, ma senti quanto era bravo zio Totò». Invece è arrivata, oggi ha più di sei milioni di stream. Quindi La mia ultima storia, con gli stessi ingredienti di note romantiche per storie d’amore finite male. Il 27 settembre è uscito Ex, il suo primo, in una tracklist tra pop, indie e r&b. Lo incontriamo nella sua nuova casa ...

