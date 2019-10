Traffico Roma del 10-10-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO MA CON AL MOMENTO DUE INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI: IL PRIMO ACCANTO ALLO STADIO OLIMPICO: INCIDENTE AVVENUTO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. L’ALTRO INCIDENTE È IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. UN VEICOLO IN PANNE INVECE RALLENTA ILSULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIALE MARTINI. SIAMO IN ZONA CASETTA MATTEI-CORVIALE SULLA CASSIAINTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA INCOLONNAMENTI TRA COLLEVERDE E VIA DI MARCO SIMONE VERSO LA NOMENTANA. CODE SULLA TIBURTINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DISAGI APPENA SUPERATO IL RACCORDO. NELLA ZONA SUD DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULL’ARDEATINA E SULL’APPIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU ...

