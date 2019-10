Sylvie Goulard è stata respinta

Sylvie Goulard bocciata dall’Europarlamento : Rigettata la candidatura come commissaria al Mercato interno nell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen

Il Parlamento Europeo ha dato parere contrario alla candidatura di Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno : Le commissioni Industria e Mercato interno del Parlamento Europeo hanno dato parere contrario alla candidatura della francese Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno della nuova Commissione Europea. Le commissioni, votando congiuntamente, hanno respinto la candidatura con 29 voti a

Commissione Ue - Europarlamento boccia la candidata francese Sylvie Goulard. Smacco per Macron : Goulard è contestata a causa di una irregolarità amministrativa relativa a un suo assistente parlamentare e della consulenza remunerata per un think tank americano durante il suo mandato di eurodeputata

Commissione Ue - la francese Sylvie Goulard sempre più in bilico : bocciata anche dopo l’audizione suppletiva all’Eurocamera : Non c’è il via libera delle commissioni Mercato interno e Industria del Parlamento europeo a Sylvie Goulard, designata commissaria Ue dopo l’indicazione di Emmanuel Macron. La francese si giocherà le ultime carte nel pomeriggio, quando le due commissioni voteranno di nuovo: se si troverà una maggioranza semplice, arriverà il semaforo verde. Questa mattina, per la seconda volta, Goulard, che avrà anche la delega all’industria ...

Torna Sylvie Goulard - la scommessa di Macron : E’ stata una scelta tardiva, arrivata con oltre quarantotto ore di ritardo, e anche rischiosa, quella che ha fatto Emmanuel Macron scegliendo il nome di Sylvie Goulard come futuro commissario europeo da sottoporre al vaglio del nuovo presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e dell’Europar