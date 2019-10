Sardegna | armi | droga e auto rubate | arrestate tre persone

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Hashish, marijuana,, munizioni,e moto. Ma soprattutto l’ombra della mafia nigeriana che si affaccia in tutta la. Ne sono convinti gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari che martedì mattina, a Quartu Sant’Elena, hanno arrestato con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due ragazzi nigeriani: Yly Aimienoho e Innocent Iboi, rispettivamente di 31 e 34 anni. In manette è finito anche un 48enne cagliaritano, Luca Mascia, volto conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di ricettazione, detenzione di, munizioni e anche possesso di. I tre, dopo tutte le formalità di rito, sono stati rinchiusi in una cella del carcere di Uta, in attesa di essere ascoltati dal pubblico ministero di turno che si occuperà del caso. Durante la perquisizione i poliziotti hanno anche recuperato una tunica e un basco: capi d’abbigliamento ...

