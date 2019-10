Pjanic | ' Vogliamo puntare a tutti i trofei | questo è l' obiettivo della Juventus'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nelladi questa prima partestagione, sono tanti i giocatori che si sono messi in evidenza: in difesa ad esempio è da notare la leadership di Bonucci e l'ottima capacità di adattamento di Cuadrado nel ruolo di terzino destro dopo gli infortuni di De Sciglio e Danilo. La qualità nel gioco espressa dalla squadra di Sarri è merito però anche del centrocampista bosniaco, che grazie alla sua qualità sta evidentemente agevolando le trame bianconere. Se consideriamo il suo impiego, è praticamente l'unico indispensabile per il tecnico toscano, quest'ultimo ha sottolineato in un'intervista recente che per essere il topdovrà abitualmente toccare più di 100 palloni a partita. Attualmente è considerato uno dei migliori registi a livello europeo, e dal ritironazionaleBosnia ha avuto modo di parlare di questa prima partestagione, ...

