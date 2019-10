Oroscopo Simon & The Stars weekend 12-13 ottobre a Vieni da me

Vieni da me : Oroscopo di Simon & The Stars del weekend (5-6 ottobre) : Simon & The Stars a Vieni da me, 5-6 ottobre: il Meteo delle Stelle Come di consueto l’oroscopo di Simon & The Stars a Vieni da me è uno degli appuntamenti preferiti dagli appassionati di astrologia. Vediamo, dunque, le previsioni del weekend (5-6 ottobre) con il Meteo delle Stelle: cielo sereno, sereno variabile, banchi di nebbia e fulmini e saette. Ariete (fulmini e saette): Marte in opposizione quindi nervosismo e tendenza a ...

L'Oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 30 settembre al 6 ottobre) : ARIETELa vita professionale è in balia di alcune oscillazioni. Questo non significa che c’è qualcosa che non va, anzi!Come dicevo la scorsa settimana, c’è chi sta affrontando alcune questioni con un referente di lavoro per apportare delle migliorie (contrattuali, organizzative, etc.), oppure è in gioco con una scommessa professionale importante. Diverse le conferme e le soddisfazioni che si possono ...

Oroscopo Simon & The Stars del weekend (28-29 settembre) a Vieni da me : Oroscopo del weekend di Simon & The Stars a Vieni da me: previsioni 28-29 settembre E’ venerdì 27 settembre e l’appuntamento con le stelle di Simon & The Stars a Vieni da me è imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia. Qui di seguito, dunque, l’Oroscopo del fine settimana, 28-29 settembre, con il Meteo delle Stelle: cielo sereno, sereno variabile, banchi di nebbia e fulmini e saette. Ariete (fulmini e ...

L'Oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 23 al 29 settembre) : ARIETECaro Ariete, in questi giorni è in gioco una scommessa professionale importante. Che si tratti di un periodo di prova, di una fase-test nel lavoro, della presentazione di un progetto o altro, ciò che emerge da questo cielo è che hai una gran voglia di importi, di metterti in mostra per ciò che vali. In certi casi si può parlare di un salto di qualità che, al momento, potrebbe avere ancora molte ...

L'Oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 16 al 22 settembre 2019) : ARIETEIn questo periodo, l’Ariete è una Vergine sotto mentite spoglie! Scherzi a parte, detesta il disordine e la disorganizzazione. E, ancor di più, è del tutto determinato ad eliminare ogni zona d’ombra di confusione o ambiguità dai rapporti interpersonali. Forse è per questo che, nel corso della settimana, molti mettono l’elmetto e si accingono ad affrontare un discorso con il capo, con un ...