Lecco | cacciato dalla squadra di calcio a 8 anni perché ritenuto troppo scarso

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Lavinia Greci Un bambino nato nel 2011 è stato allontanato dai "pulcini"dai tecnici non abbastanza dotato. L'ira dei genitori: "È un gesto scandaloso: non gliel'hanno nemmeno detto in faccia e lui l'ha capito da solo, non è stupido" Emarginatosuadiconsiderato, a soli otto. È accaduto ae a riferire la sua frustrazione alla famiglia è stato direttamente il piccolo: "Papà, ho già capito tutto. Qui non mi vogliono piùsono". Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, il piccolo nato del 2011 ha sospettato che la scuolache stava frequentando da ormai duelo stava mandando via, proprio alla vigilia della sua prima stagione da "pulcino". "Ci hanno detto di non portarlo più" Questo è il secondo caso, in pochi giorni, in Lombardia: nelle scorse settimane, infatti, in una scuola ...

qn_giorno : #Lecco, fuori dalla squadra a 8 anni: 'È scarso' - GiulioMola : Lecco, fuori dalla squadra a 8 anni: 'È scarso' -