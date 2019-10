La produzione industriale ad agosto in netto calo su base annua

Istat - ad agosto produzione industriale + 0 - 3% rispetto a luglio. Ma nei primi otto mesi la flessione è dello 0 - 9% : Ad agosto la produzione industriale destagionalizzata aumenta dello 0,3% rispetto a luglio. Lo rileva l’Istat. Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2019 l’indice complessivo è diminuito su anno dell’1,8% (i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 22 di agosto 2018). Nella media dei primi otto mesi del 2019 l’indice ha registrato una flessione dello 0,9% sullo stesso periodo dello scorso anno. L'articolo Istat, ad agosto produzione ...

produzione industriale in calo per il sesto mese consecutivo : Lieve crescita mensile ad agosto (+0,3%) per la Produzione industriale che però su base annua (-1,8%)incassa il sesto calo consecutivo. Bene farmaceutica ed alimentari. In forte calo prodotti in metallo, metallurgia, mezzi di trasporto e macchinari.

L'ultimo regalo gialloverde. A luglio giù la produzione industriale : Non è di certo un invito di gala il benvenuto al nuovo governo. Impegnati nella riscossione del voto di fiducia alla Camera ieri e al Senato oggi, il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri dovranno quanto prima far fronte a una minaccia raffigurata dall'ultima rilevazione Istat sull'andamento dell

produzione industriale - Istat : “A luglio flessione dello 0 - 7% rispetto al mese prima”. L’auto crolla del 14% su base annua : Secondo calo di fila per la Produzione industriale, che a luglio stando ai dati Istat mostra una flessione destagionalizzata dello 0,7% rispetto a giugno. Una discesa più pesante rispetto al -0,2% registrato il mese prima. Particolarmente negativa, ancora una volta, la performance del settore auto: la Produzione è crollata del 14% su base annua. A giugno la caduta era stata ancora più forte, -17,7 per cento. “Ad eccezione dell’energia, ...

Germania - produzione industriale in calo oltre le previsioni : scende del -4 - 2 percento : Cala oltre le aspettative la produzione industriale tedesca nel mese di luglio: -4,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente , contro una previsione del -3,9 per cento. L’abbassamento rispetto a giugno è stato del -0,6 per cento contro un rialzo previsto dello 0,4 per cento. L’andamento è in linea con i dati dei mesi scorsi, che avevano già messo in luce una condizione tutt’altro che in crescita: la ...

Borse - avvio poco mosso per l’Europa. produzione industriale tedesca giù del 4 - 2% : Le Borse del Vecchio Continente sono partite poco mosse nell'ultima seduta della settimana dopo i buoni rialzi della vigilia. Lo spread tra BTp/bund apre in leggero rialzo ma comunque si mantiene a livelli bassi, in area 153 punti base

Borse attese deboli - produzione industriale tedesca giù del 4 - 2% : Si prospetta un’apertura piatta o leggermente negativa per le Borse europee, dopo che giovedì avevano chiuso ai massimi dell’ultimo mese. Ma l’umore resta buono. Bene le Borse asiatiche.

Crolla la produzione industriale in Europa : -2 - 6 per cento rispetto a giugno 2018 : Milano. La recessione tecnica della Germania e il rallentamento della produzione industriale nella zona euro nel secondo trimestre, certificato stamattina dall'Eurostat, hanno penalizzato i mercati europei sin dalla mattinata. Perdite che sono poi aumentate in vista dell'apertura negativa di Wall St