Germania | chi è l’assalitore di Halle Neonazista e antisemita | urlava | “Voglio uccidere

Germania - sui media tedeschi le immagini di Halle : l’assalitore scende dall’auto e apre il fuoco : Una persona è stata arrestata ad Halle, in Germania, a seguito di una sparatoria in cui almeno due persone sono state uccise. Lo ha fatto sapere la polizia locale. Intanto sui media tedeschi sono state diffuse le immagini che ritraggono uno degli assalitori in azione (Video Mdr Aktuell) L'articolo Germania, sui media tedeschi le immagini di Halle: l’assalitore scende dall’auto e apre il fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.

Germania - aereo da guerra F-16 americano si schianta in una foresta : Intorno alle 15 e 15 di oggi un aereo da guerra statunitense - un Caccia F-16, per la precisione - è precipitato in una foresta non lontano dalla città di Treviri, in Germania. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note ma il pilota è riuscito a sopravvivere eiettandosi dalla cabina e aprendo il paracadute.Continua a leggere

Video/ Italia Legends Germania - 3-3 - : highlights e gol. Pari tra vecchie glorie : Video Italia Legends Germania, risultato finale 3-3,: highlights e gol della partita, amichevole che si è giocata ieri a Furth tra vecchie glorie.

Germania - divario tra ricchi e poveri ai massimi storici : La disuguaglianza dei redditi è ai massimi storici in Germania. Nonostante dieci anni di crescita e un boom economico segnato dall’aumento dei salari, cresce il divario tra ricchi e poveri. Lo dice un rapporto uscito oggi dell'Istituto Ricerca Economica e Sociale WSI della Fondazione Hans-Böckler vicina al mondo sindacale dela DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, la maggiore confederazione sindacale). La disparità di reddito disponibile ha ...

Probabili formazioni Italia Legends Germania/ Davanti Totti-Toni-Totò Schillaci! : Probabili formazioni Italia Legends Germania, chi scenderà in campo allo Sportpark Ronhof di Furth: i convocati di Cabrini e Vogts.

Migranti - la Germania avverte : "Si rischia ondata superiore a quella del 2015" : Horst Seehofer, ministro dell'Interno della Germania, ha rilasciato un'intervista a Bill prima di partire per la sua missione diplomatica in Grecia e Turchia e ha lanciato un allarme: il picco di arrivi di Migranti registrato sulle isole greche fa pensare che possa esserci un'ondata migratoria come nel 2015 o forse addirittura superiore.Seehofer ha anche una proposta per aiutare i Paesi in prima linea in modo da prevenire la crisi:"Dobbiamo ...

EUROGAMES - GIOCHI SENZA FRONTIERE/ Diretta e classifica 3a puntata : vince Germania : EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: la Germania vince la puntata, l'Italia si ferma a..., Diretta e classifica 3a puntata,

LIVE Volley - Russia-Slovenia 1-3 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi e sloveni in semifinale - Campioni d’Europa eliminati! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa grande serata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:53 Vi ricordiamo l’appuntamento di domani con Italia-Francia alle ore 21:00. 22:53 E’ successo qualcosa di incredibile questa sera, la prima semifinale dell’Europeo sarà Polonia-slovenia. 22:51 Russia-slovenia 21-25: MANI-OUT DI GASPARINI, ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-1 e Polonia-Germania 2-0 in DIRETTA : tutto facile per i polacchi - sloveni in vantaggio a sorpresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 Russia-slovenia 4-6: non trova le mani del muro Urnaut. 21:10 Polonia-Germania 7-3: Grozer da posto 1 c’è, ma adesso è molto difficile ricucire lo strappo. 21:09 Russia-slovenia 1-6: muroooo su Muserky, sloveni in trans agonistica! 21:08 Polonia-Germania 4-1: volano subito i polacchi, Muzaj sta stra passando con continuità. 21:07 Russia-slovenia 1-3: errore di Volvic in battuta, ...