Zeman su Insigne | “È vero che il 4-3-3 gli è congeniale | ma è l’allenatore a sapere cosa

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Zdenek, ex allenatore di Napoli e Roma, ma soprattutto mentore di Lorenzoha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss del momento non proprio brillante che sta attraversando che alcuni legano alla disposizione tattica di Ancelotti “Premettendo chesi esprime al meglio come esterno di sinistra nel 4-3-3, penso che ogni allenatore deve fare quello che ritiene più opportuno a seconda degli uomini che ha a disposizione. Lui è un mio pupillo ed è normale che possa pensare che sia in grado di fare la differenza, ma credo che lo sia anche oggettivamente, si vede che non sta attraversando un buon momento, ma come tutta la squadra”. Lo avrebbe mandato in tribuna con il Genk? “Bisogna viverle certe situazioni, queste decisioni non si prendono mai a cuor leggero, evidentemente Ancelotti ha notato qualche non andava”. Scudetto? “Oggi dico ...

