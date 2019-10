Sicilia | l’ex leader di Confindustria Antonello Montante aveva dato vita a una “mafia

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il Gup di Caltanissetta Graziella Luparello nelle motivazioni della sentenza di condanna a 14 anni di reclusione aspiega, tra le altre cose: "ad un fenomeno che può definirsi plasticamente non già quale mafia bianca, ma mafia trasparente, apparentemente priva di consistenza tattile e visiva e, perciò, in grado di infiltrarsi eludendo la resistenza delle comuni misure anticorpali".

