Italia | Gianluca Vialli ambasciatore di Euro 2020

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sono ore calde che riguardano, l'ex calciatore della Sampdoria è impegnato nell'acquisto del club blucerchiato, la trattativa continua nonostante il comunicato pubblicato nelle ultime ore che metteva fine ad una possibile negoziazione. Nel frattemposi aggregherà alla Nazionale dalla giornata di domani in veste didi, l'ex Juventus resterà al fianco degli azzurri per quattro giorni e ricoprirà il ruolo insieme a Francesco Totti nella sede di Roma dell'peo dell'anno prossimo. Un ruolo importante perin attesa di novità sull'acquisto della Sampdoria con possibili colpi di scena che sembrano dietro l'angolo.

