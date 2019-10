I gretini ora vogliono censurare chi non la pensa come loro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roberto Vivaldelli I "" hanno lanciato una petizione online per chiedere che sui media venga censurato chi osa esporre "tesi antiscientifiche", cioè chi non laLa democrazia secondo i "" e i seguaci del climaticamente corretto: tappare la bocca a chi non la, perché ciò che predicano non è scienza ma "fede" in un capo assoluto (una ragazzina di sedici anni, Greta Thunberg) la cui parola,in tutti i movimenti populisti, non può essere messa in discussione. Annalisa Corrado, ex consulente del ministero dell' Ambiente e portavoce di Green Italia, ha lanciato su change.org una petizione - firmata anche dal metereologo Luca Mercalli - che chiede di non concedere spazio a "posizioni antiscientifiche sui media". La richiesta dei firmatari è chiara: "Non c’è in democrazia il diritto a dare spazio alle fake-news, si tratta solo di ...

mentat59 : RT @miia_2018: #Thread IMPORTANTE: In USA sono realtà già da anni, ma grazie ai #gretini anche in IT e UE sono ora state approvate le prime… - Mikepub1 : RT @miia_2018: #Thread IMPORTANTE: In USA sono realtà già da anni, ma grazie ai #gretini anche in IT e UE sono ora state approvate le prime… - Vdoffi : RT @miia_2018: #Thread IMPORTANTE: In USA sono realtà già da anni, ma grazie ai #gretini anche in IT e UE sono ora state approvate le prime… -