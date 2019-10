Federalberghi | Pronti a declassare tutti gli hotel a 5 stelle se aumenta l' Iva

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il presidente di, Bernabò Bocca, commenta l’indiscrezione su un possibile intervento sulle aliquote sui beni di lusso nella manovra del governo giallo-rosso. “Basta tasse sul turismo e sul lusso. Ci auguriamo davvero che non accada, ma se l’Iva fosse rimodulata e salisse al 22% per glidi alta fascia, abbiamo già pronta una contromossa”, spiega Bocca all’ANSA dal TTG Travel Experience di Rimini.“Declasseremogli alberghi a 5- afferma il presidente di- per risparmiare quel famoso 10% di cui si parla. L’Italia si troverà a non avere più alberghi a 5. Non sta né in cielo né in terra accomunare i tartufi aglidi lusso”.