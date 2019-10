Casting per la nuova stagione di ' Amore Criminale' | in onda su Rai 3

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sono attualmente aperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di protagonisti principali e figuranti, per la realizzazione della prima puntata delladi, insu Rai 3. Isi svolgeranno giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a Siracusa.in corso per la nota trasmissione televisiva insu Rai 3 e dal titolo. Le riprese in questione, relative alla prima puntata della prossima(che andrà innel 2020), verranno successivamente effettuate a Siracusa, luogo prescelto anche per le selezioni. La richiesta In particolare, si cercano le seguenti figure, come protagonisti principali e come figuranti: una donna di 30 anni, con occhi castani e capelli castani lisci e mossi, dal volto tipicamente mediterraneo, di struttura fisica nella media e di statura intorno a 1, 60, un uomo di età compresa tra 30 e 35 ...

provinicasting : Casting attrice per spettacolo teatrale dal titolo 'The Oblomov Show' - giuseppeazin67 : RT @VERONICABELLIXX: Cari amici, NEW VIDEO CASTING 2019' presenta Sofia Bellucci scontato ancora per pochi giorni solo su - VERONICABELLIXX : Cari amici, NEW VIDEO CASTING 2019' presenta Sofia Bellucci scontato ancora per pochi giorni solo su… -