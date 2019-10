Gli steward contro il decreto Salvini | Troppe restrizioni per stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Giovanni Vasso L'appello dell'Andes al governo Conte: "In tanti non riescono a ottenere i documenti richiesti. Società sportive rischiano di non avere abbastanza addetti" Troppo difficile diventareper gli, l’Associazione nazionale dei delegati alla Sicurezza chiede al governo Conte di rivedere le norme del. Secondo i rilievi dell’Andes il problema si ripercuote sulle società sportive italiane che denunciano di essere in difficoltà dal momento che non riuscirebbero a trovare abbastanza personale da utilizzare per garantire la sicurezza durante gli eventi. “Ildel ministero dell’Interno, a firma, imponeper i lavoratoriche vogliano diventare: molte società sportive in tutta Italia sono in difficoltà”, afferma Ferruccio Taroni, presidente dell’Andes, riferendosi aldel 13 agosto ...

