Disoccupazione Inps | ridotto requisito contributivo Dis-Col

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) La Naspi, nata con il Jobs Act di Matteo Renzi, è l'indennità unica per chi perde il lavoro involontariamente. Questa misura si applica alla generalità dei lavoratori dipendenti, ma non a quelli del settore agricolo per i quali c'è l'indennità diagricola, e nemmeno a soggetti che sono assunti con contratto di collaborazione per i quali l'ordinamento prevede la Dis-Coll. Proprio su questa misura va registrata un'importante novità di cui parla il messaggio 3606 dell', publicato il 4 ottobre scorso sul portale ufficiale dell'Istituto. Cambia uno dei requisiti necessari per poter rientrare nella misura, quello. Di cosa si tratta La Dis-Coll, cioè l'indennità dicollaboratori è una misura nata col decreto legislativo n°22 del 4 marzo 2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre di quell'anno. La misura è stata prima prorogata per tutto il 2016 ...

dcirioli : La Dis-Coll allarga i confini. Dal 5 settembre, l’indennità di disoccupazione ai lavoratori parasubordinati spetta… -