Cori razzisti a Dalbert | multa di 10mila euro per l’Atalanta

Aston Villa - Cori razzisti dei tifosi ad un suo calciatore : Brutta episodio che si è verificato in Inghilterra nei confronti di un calciatore dell’Aston Villa, i responsabili questa volta non sono stati i tifosi di un’altra squadra ma incredibilmente gli stessi supporter dei Villains. L’episodio è successo in occasione della vittoria per 5-1 dell’Aston Villa sul campo del Norwich ed il video ha fatto il giro del web. Nel dettaglio alcuni tifosi hanno preso di mira il ...

Calcio - cambiano le norme sui Cori razzisti : maggiore responsabilità alle società : La FederCalcio ha varato degli importanti cambiamenti dei codici e delle sanzioni riguardanti i cori razzisti negli stadi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la novità più importante riguarda la responsabilità oggettiva. Infatti fino ad ora ciò che accadeva nello stadio comportava una sanzione diretta al club. Con la nuova norma invece la sanzione scatterà solo nel caso in cui il club non abbia fatto tutto il possibile per evitare ...

Gorius : “Koulibaly ha sofferto molto per i Cori razzisti. Al Napoli si trova benissimo. Futuro? Tutti ambiscono ad un top club” : Gorius parla di Koulibaly: le sue dichiarazioni Entrambi cresciuti nel Metz, entrambi francesi di nascita, entrambi arrivati nel Genk nel luglio del 2012. L’amicizia tra Kalidou Koulibaly e Julien Gorius, centrocampista svincolatosi dopo un’esperienza nel campionato cinese, dura ancora oggi. Il calciatore si è raccontato in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino. Dalle sue parole si denota il grande amore che ...

Malagò : chi simula un fallo sbaglia più di chi intona Cori razzisti : Sui cori razzisti negli stadi «ognuna delle componenti del mondo del calcio deve fare un salto di livello»

Malagò : “Simulare è sbagliato ma non è peggio dei Cori razzisti verso un calciatore” : “Nel mondo dello sport e, nel caso specifico del calcio, ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente sbaglia: non dico che questo comportamento sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione del progetto ‘Safeguarding ...

‘Cori razzisti negli stadi? Tutta una montatura politica’. La Lega attacca Sala. : ‘Perchè Sala non ha detto nulla dopo i cori razzisti di Inter-Napoli, l’anno scorso? Questa vicenda e' stata ingigantita e strumentalizzata da una parte politica'. Non ha dubbi Stefano Bolognini, uomo Legato stretto a Matteo Salvini e assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia. 'I cori durante Atalanta-Fiorentina allo stadio Tardini di Parma sono stati sentiti da tre persone. Ma la sinistra oggi ha bisogno ...

Atalanta si scusa per i Cori razzisti ma rischia la stangata : Atalanta si scusa per i cori razzisti.Supplemento di indagine a cura della procura federale. E' quanto ha disposto il Giudice sportivo della serie A

Atalanta - il club si dissocia dai Cori razzisti a Dalbert durante la gara contro la Fiorentina : L’Atalanta in una nota ufficiale della società bergamasca ha preso ufficialmente le distanze dai cori razzisti denunciati dal giocatore Dalbert della Fiorentina. L’episodio è avvenuto nella partita di campionato di ieri con la sospensione dal 28′ al 32′. “Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa ...

Cori razzisti a Dalbert - disposte ulteriori indagini : Dalbert Cori razzisti – Nella partita tra Atalanta e Fiorentina, andata in scena nel pomeriggio di ieri allo stadio “Tardini” di Parma, il laterale brasiliano Dalbert è stato vittima di Cori razzisti da parte dei sostenitori bergamaschi. Il match è stato interrotto per alcuni minuti da Daniele Orsato, arbitro della sfida, ed è poi ripreso […] L'articolo Cori razzisti a Dalbert, disposte ulteriori indagini è stato realizzato da Calcio ...

Cori razzisti contro Dalbert : il duro comunicato dell’Atalanta : “Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta. Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata”. E’ questo il comunicato ...

Cori razzisti contro Dalbert - i messaggi di Koulibaly e Michele Uva : “Lo abbiamo capito da bambini a Saint-Die’ e voglio che anche mio figlio lo capisca. Spero che un giorno lo capiranno anche quelli che mi fanno ‘buu’. Si’, forse siamo diversi. Ma siamo tutti fratelli”. E’ il messaggio del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly tramite Instagram ed in relazione all’episodio di razzismo che si è verificato ai danni del calciatore Dalbert in occasione della ...

Parma - il sindaco della città durissimo sui Cori razzisti dell’Atalanta : “Parma vi ospita con gentilezza, ma anziché tifare con rispetto sporcate la città con cori razzisti. Vergogna. Parma è una città civile, il razzismo lo abbiamo cacciato da una vita fuori dalla porta. Fuori gli incivili dagli stadi”. Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, su Twitter ha commentato i cori razzisti all’indirizzo del terzino brasiliano Dalbert di ieri allo stadio Tardini dove si è disputata ...

Atalanta-Fiorentina - Cori razzisti all’indirizzo di Dalbert : la reazione di Infantino è durissima : Il presidente della FIFA ha condannato con fermezza i cori razzisti che hanno costretto Orsato a sospendere per tre minuti il match tra Atalanta e Fiorentina Ennesimo episodio di razzismo in Italia, questa volta durante il match tra Atalanta e Fiorentina. Dalle tribune infatti sono arrivati degli insulti nei confronti di Dalbert, che ha subito avvisato il direttore di gara di quello che gli stesse accadendo. Orsato ha così sospeso la ...

Cori razzisti contro Dalbert - partita sospesa 3 minuti Infantino : «Situazione grave» : Il presidente Fifa: ««Il razzismo si combatte con l’educazione, condannando, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio»