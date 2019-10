Angelina è ancora Maleficent e si scontra con la Pfeiffer

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Pedro Armocida La Jolie è la regina cattiva nel film che esce il 17 ottobre: "Ho iniziato a recitare per caso, avrò fatto 100 provini..." C'è un'ipotesi di matrimonio in- Signora del male, il film Disney diretto dal norvegese Joachim Rønning in uscita nelle sale il 17 ottobre, seguito del campione d'incassi del 2014a sua volta remake (ma rielaborato) del classico di animazione La bella addormentata nel bosco del 1959. Aurora, la figlia «adottata» da Malefica nel primo episodio (ossia la bella addormentata e la regina cattiva), è chiesta in sposa dal principe Filippo. Per il padre, il Re Giovanni è buona cosa perché così si possono unire definitivamente i due regni, il suo, quello degli esseri umani di Ulstead e quello delle creature magiche della Brughiera. Ma c'è un ma e lo scopriamo nella divertente cena iniziale sulla scia di Ti presento i miei in ...

medicojunghiano : RT @poeticmartina: io sono ancora sconvolta, Angelina Jolie sei definitivamente indescrivibile?? #MaleficentMistressOfEvil - judyju18 : RT @poeticmartina: io sono ancora sconvolta, Angelina Jolie sei definitivamente indescrivibile?? #MaleficentMistressOfEvil - terenzia4 : Ancora non realizzo che ho visto Angelina Jolie. #Maleficent2 -