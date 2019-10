Ufficiale | Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria

Panchina Sampdoria - Ufficiale la risoluzione consensuale con Di Francesco : il comunicato : La Sampdoria ha comunicato di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico “per l’interruzione del rapporto professionale”. “Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata” si legge nella nota della società blucerchiata. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Reggina - l’atteso colpaccio è arrivato : Ufficiale il ritorno di De Francesco! [VIDEO] : Questione di giorni per il suo ritorno a Reggio Calabria, su cui mancava soltanto l’annuncio. Lui aveva già salutato la sua vecchia società, ma si aspettava soltanto qualche segnale da parte della Reggina. Che, così come per gli acquisti di gennaio, ha annunciato in ‘anteprima’ e in maniera carina il suo colpaccio: torna in amaranto il centrocampista Alberto De Francesco. La società dello Stretto lo ufficializza con un ...