Taranto | al concerto di De Gregori con la cocaina nell' astuccio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Emanuela Carucci Sul palco c'erano anche Tullio De Piscopo e un'orchestra diretta da Beppe Vessicchio. Denunciato un 31enne È stato denunciato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 31 anni perché ha cercato di entrare ad uncon lanascosta in un.Il fatto è accaduto ain occasione deldi Francesco Decon Tullio De Piscopo ed il maestro Beppe Vessicchio sul Lungomare. Era stato predisposto un servizio di ordine pubblico sia all’interno dell’area concertistica sia ai varchi di accesso.In particolare, in coincidenza di ogni varco, il personale delle forze di polizia preposto, in collaborazione con gli steward dell’istituto di vigilanza incaricato per l'evento, ha effettuato un accurato filtraggio del pubblico che accedeva all’area. Il personale del reparto mobile di ...

gianngiampietro : RT @TgrRaiPuglia: #Taranto #FrancescoDeGregori #PeppeVessicchio #TullioDePiscopo La musica che si fa poesia. - TGR Puglia - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Taranto #FrancescoDeGregori #PeppeVessicchio #TullioDePiscopo La musica che si fa poesia. - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : #Taranto #FrancescoDeGregori #PeppeVessicchio #TullioDePiscopo La musica che si fa poesia. - TGR Puglia -