Tangenti Lombardia | Caianiello ai pm | “C’era un accordo tra me e il deputato Sozzani”

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Untra ildi Forza Italia, Diego Sozzani, e Nino, il ras politico accusato di essere il grande burattinaio di un sistema di mazzette e nomine pilotate. A raccontarlo è lo stesso, in uno dei tanti verbali riempiti davanti ai pm della procura di Milano. Sugli “incarichi che otteneva la Green Line”, cioè lo studio tecnico da Sozzani, da una società partecipata di Varese “c’era undirettamente” col parlamentare “per il riconoscimento nei miei confronti di una quota del corrispettivo”, una “retrocessione”, ha detto. Per Sozzani, anche indagato per corruzione, la Camera ha detto no agli arresti domiciliari per finanziamento illecito nel settembre scorso. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio si era invece espressa per l’ok ai domiciliari a maggioranza, con ...

