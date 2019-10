Previsioni astrologiche 9 ottobre | Pesci intraprendente | Scorpione trasgressivo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Mercoledì 92019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno deimentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Umore 'flop' per Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero rendere oltremodo nervosi i nati del segno, specialmente nell'ambiente professionale dove sarà fondamentale che misurino le parole, onde evitare controproducenti diverbi. Toro: focolare domestico. Non avranno granché voglia di dedicarsi alla mondanità e, con ogni probabilità, opteranno per un mercoledì dedito alla cura del proprio benessere personale e degli affetti nel focolare domestico. Lavoro in secondo piano....

