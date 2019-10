Inter-Juventus è stata la partita più vista di sempre su Sky

Inter-Juventus è la partita più vista di sempre su Sky : Higuain Il derby d’Italia Inter-Juventus, vinto dai bianconeri a San Siro 2 a 1 con i gol di Dybala e Higuain, ha riscritto la storia. Non del campionato di Serie A 2019/2020 (siamo appena alla settima giornata), ma di Sky. La partita è stata infatti la più seguita di sempre da quando esiste la pay tv, che si è accesa in Italia il 31 luglio 2003 (dalla fusione Stream TV e Tele+ Digitale). Il match di ieri sera, in diretta dalle 20.45 sui ...

Inter : il derby d'Italia va alla Juventus - uomini di Conte accusano l'infortunio di Sensi : Succede di tutto durante il derby d'Italia, lo scontro tra le due compagini attualmente più forti sul palcoscenico nazionale sia per storia che per blasone. Gli uomini di Sarri partono a mille, con l'adrenalina che scorre a fiumi e i ritmi altamente frenetici, in un'atmosfera incandescente. La Juventus dimostra di avere recuperato pienamente le energie perse contro il Bayer Leverkusen, nella partita di Champions vinta martedì, mentre i ...

Inter-Juventus domina il #SerieATwitterClub : Il settimo turno di Serie A si chiude con lo spettacolare posticipo di San Siro, che ha visto affrontarsi Inter e Juventus, in un match valido per la conquista della vetta in campionato. Il Derby d’Italia è anche il match vincitore del #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato, che mette in […] L'articolo Inter-Juventus domina il #SerieATwitterClub è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Inter : persa la battaglia con la Juventus - ma la stagione è lunga : Il Derby d'Italia non ha disatteso le aspettative e, davanti a 75.923 spettatori, Inter e Juventus hanno dato vita ad un match intenso, vibrante e appassionante. Con la vittoria ottenuta ieri sera i bianconeri di Sarri hanno ribadito che chi vuole vincere il campionato dovrà ancora fare i conti con i Campioni d'Italia e che l'obiettivo della stagione 2019 - 2020 è lo stesso degli altri anni: continuare a vincere in Italia e provare a vincere in ...

Video/ Inter Juventus - 1-2 - : highlights e gol - i bianconeri sorpassano - Serie A - : Video Inter Juventus, risultato finale 1-2,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro per la settima giornata della Serie A.

Battuta l'Inter - Dybala e Higuain riportano la Juventus in vetta alla classifica : Ieri sera, domenica 6 ottobre, San Siro è stato lo scenario che ha ospitato Inter-Juventus, sfida da sempre affascinante non fosse altro per il forte agonismo che i due club esprimono in campo, a causa della grande rivalità. I bianconeri tra ritorni e novità hanno saputo fare la differenza battendo i nerazzurri di Antonio Conte, reduci da sei vittorie consecutive che avevano garantito loro il primato in classifica, complice il pareggio della ...

Inter-Juventus - Moratti : “I bianconeri sono davvero forti. Scudetto 2006? Insistono - non capiscono che…” : “Inter-Juve? E’ stato un primo tempo bellissimo, emozionante e l’Inter ha giocato anche molto bene. Il secondo tempo è stato un pochettino più noioso e l’Inter è calata un po'”. Così Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, commenta il Derby d’Italia intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Uno. “Lo Scudetto? Le squadre devono avere continuità, poi speriamo la Juve ...

Inter-Juventus - incasso da record per il Derby d’Italia : Inter Juventus incasso – La splendida cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro ha accolto ieri sera il big match della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Sfida che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che grazie a una rete messa a segno da Gonzalo Higuain a dieci minuti […] L'articolo Inter-Juventus, incasso da record per il Derby d’Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Inter-Juventus - le reazioni social dei bianconeri alla vittoria : da Dybala a Cristiano Ronaldo : Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, ...