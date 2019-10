Incidente nel Mar del Giappone | scontro tra nave e battello | danni e feriti

Ciclismo – Giovanni Iannelli in gravi condizioni : Incidente durante la volata - cade e sbatte violentemente la testa : Grave incidente durante l’ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti: Giovanni Iannelli cade in volata e sbatte contro un parapetto in cemento, è in gravi condizioni Ill finale del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti è stato tristemente tragico. durante la volata dell’ultima tappa, Giovanni Iannelli è caduto a tutta velocità, sbattendo violentemente contro un parapetto in cemento. Il 22enne della Hato Green ...

Quattro ragazzi sono morti in un Incidente stradale nel Cosentino : Quattro giovani di eta' compresa tra 18 e 19 anni sono morti la notte scorsa in provincia di Cosenza, a causa di un incidente stradale a Rende

Cosenza - Incidente mortale nella notte : morti 4 ragazzi e 2 feriti : Rosa Scognamiglio Quattro ragazzi giovanissimi, poco più che maggiorenni, hanno perso la vita in un incidente stradale nel cosentino. Altre due feriti sono in gravi condizioni È di quattro morti e due feriti gravi il bilancio delle vittime di un incidente stradale avvenuto a Rende, in provincia di Cosenza, poco dopo la mezzanotte. Da una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due vetture, una Citroen ...

Cosenza - Incidente nella notte : quattro morti. Avevano 18 e 19 anni : quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 107 Silana Crotonese, all'altezza del bivio per Rende, nella frazione...

Cosenza - Incidente nella notte quattro morti : avevano 18 e 19 anni : quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 107 Silana Crotonese, all'altezza del bivio per Rende, nella frazione...

Cosenza - Incidente frontale nella notte fra due auto : 4 morti e due feriti gravi : Due auto si sono scontrate frontalmente su una strada statale nel Comune di Rende. A perdere la vita sono stati quattro giovani che viaggiavano su una delle vetture. Gravemente feriti gli occupanti della seconda macchina, uno è in rianimazione.Continua a leggere

Rende - Incidente stradale nel Cosentino : 4 morti e 2 feriti gravi : Quattro giovani sono morte e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Si tratta di uno scontro frontale tra due macchine, al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del servizio di emergenza 118 e le forze ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Tragico Incidente nella capitale : l’auto si ribalta nella notte - 5 ragazzi a bordo. Morto 21enne : notte di sangue nella capitale: nella notte di venerdì intorno all’una e mezza una vettura si è ribaltata, la vittima un ragazzo appena 21enne. L’incidente sarebbe avvenuto sulla Cristoforo Colombo ed uno dei cinque ragazzi coinvolti sarebbe Morto sul colpo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma pare che per una qualche ragione ancora non chiara la macchina si sia ribaltata. I giovani viaggiavano su una Chevrolet Matiz in zona Eur, poco ...

Un operaio è morto in un Incidente nello stabilimento di FCA di Piedimonte San Germano : Nella notte un uomo è morto in un incidente sul lavoro nello stabilimento Cassino di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione citata da Repubblica, l’uomo, un operaio di 40 anni, sarebbe

Emiliano Sala - Fifa obbliga il Cardiff a pagare 6 milioni di euro al Nantes per l’acquisto del calciatore morto nell’Incidente aereo : La Fifa ha stabilito che il Cardiff dovrà pagare al Nantes 6 milioni di euro per l’acquisto di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo proprio mentre stava raggiungendo la città gallese dopo l’ufficialità del suo trasferimento al club della Premier League. I 6 milioni di euro corrispondono alla prima rata della somma complessiva dovuta dal club gallese alla società francese in base all’accordo ...

Incidente nel Materano : precipita deltaplano - pilota ricoverato : Incidente nel Materano questa mattina: in contrada Lumelli Imperatore, in territorio di Bernalda (Matera), un deltaplano ultraleggero a motore è precipitato tranciando un cavo di media tensione. Il pilota, un 39enne, è stato trasferito con l’eliambulanza del 118 in ospedale a Potenza. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell’Enel. L'articolo Incidente nel Materano: precipita deltaplano, pilota ricoverato sembra essere ...

F1 - GP Russia 2019 : Alexander Albon partirà dalla pit-lane dopo l’Incidente nelle qualifiche : Non è stato di certo un weekend da incorniciare per Alexander Albon quello di Sochi (Russia), sede del 16° round del Mondiale 2019 di F1. Il pilota britannico della Red Bull, finito contro le barriere nel corso delle qualifiche, ha finito anzitempo il proprio time-attack, già gravato di una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il motore endotermico della Power Unit Honda. La novità di giornata è che, per via ...

Incidente nel Ferrarese : morti tre ragazzi che tornavano dalla discoteca. Salvo solo il conducente : Incidente mortale nel Ferrarese intorno alle 2:15 di questa notte. Un'auto con a bordo quattro ragazzi che tornavano dalla discoteca si è schiantata contro un platano ed è poi rimbalzata sull'asfalto. Giulio Nali, 28enne di Occhiobello, Manuel Signorini, 23enne di Salara (Rovigo), e Miriam Berselli, 21enne di Ferrara, sono morti sul colpo. È ancora vivo e, secondo le prime informazioni, fuori pericolo, un quarto ragazzo di 23 anni, proprio ...