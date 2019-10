Clima : in bozza dl arriva legge ad hoc : Roma, 7 ott. – (AdnKronos) – L’articolo 4 previsto nella nuova bozza del dl Clima, “istituisce la legge per il Clima”. In particolare, si legge, che “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge, ogni due anni il governo presenta alle camere un disegno di legge per il miglioramento della qualità dell’aria, denominato ‘legge per il Clima’, come ...

Clima - cambia la bozza del decreto legge : via la norma sui prodotti sfusi e le detrazioni per le spese di scuolabus : cambia il testo della bozza dell’annunciato decreto Clima. Sparisce il taglio graduale ai sussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”. Resta in bianco la definizione dell’end of waste, per l’economia circolare. Entra una norma sulla ricerca e i cambiamenti Climatici. Il nuovo testo – come anticipato dall’ANSA ...

Decreto Clima : nella bozza bonus per auto rottamate e sconti per prodotti sfusi : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha presentato la bozza dell'atteso disegno di legge relativo ai cambiamenti climatici. Il testo, considerato un primo mattone del Green New Deal, sarebbe dovuto andare in Consiglio dei ministri già nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, ma è slittato alla prossima settimana. Tante le novità inserite: dall'introduzione di una piattaforma ad hoc, al bonus di 2 mila euro per chi decide di rottamare la ...

Clima - bozza del decreto legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...