Allarme bomba a Cisterna di Latina | evacuata caserma carabinieri

Metro Ottaviano - intervento Artificieri per falso Allarme bomba : Roma – Protocollo anti terrorismo fuori la fermata Ottaviano della Metro A a Roma, dove un pacco abbandonato ha fatto scappare l’allarme intorno alle 17 di venerdì 4 ottobre. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Esercito e la Polizia di Stato, supportati dagli Artificieri. Per permettere lo svolgimento delle operazioni del caso, le forze dell’ordine hanno isolato l’area. Dopo i dovuti controlli, si ...

Piazzale Flaminio - evacuata Banca Popolare Milano per Allarme bomba : Roma – Stamattina, intorno alle 9:30, è arrivata una chiamata anonima nella sede della Banca Popolare di Milano che ha affermato di come all’interno dell’edificio di Piazzale Flaminio ci fosse una bomba pronta ad esplodere. Il vicedirettore ha prontamente avvertito le forze dell’ordine. Immediatamente è scattata la procedura di emergenza, con l’intervento degli artificieri, della Polizia di Stato e di alcune ...

Allarme bomba a stazione Valle Aurelia : ordigno è in realtà caricatore cellulare : Roma – Ieri sera sono scattate le procedure d’emergenza alla stazione dei treni di Valle Aurelia, quando una bomba ananas è stata rinvenuta presso la porta d’ingresso di un convoglio regionale. Fortunatamente non si trattava di un vero ordigno bellico, bensì di un caricatore per smartphone, presumibilmente perso da qualche passeggero. Tuttavia la forma dell’oggetto ha gettato nel panico i pendolari della tratta ...

«C'è una bomba nucleare alla stazione». Falso Allarme a Pescara - ma treni in tilt per 2 ore : Rientrato l'allarme bomba che ha bloccata la stazione di Pescara e messo in difficoltà molte linee ferroviarie. Il traffico dei treni è stato sospeso dalle 13.50 per accertamenti...

Allarme bomba Pescara : riattivata la circolazione dei treni : Rfi fa sapere che è stata riattivata alle ore 15.55 la circolazione ferroviaria nella stazione Pescara Centrale e sulle linee Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto d’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona – Rimini. ”L’interruzione del traffico si era resa necessaria, dalle ore 13.50, per consentire all’Autorita’ Giudiziaria ...

Allarme bomba alla stazione di Pescara - sospesa circolazione dei treni : allarme bomba alla stazione di Pescara, dove dalle 13.50 la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale sulle linee Terni Sulmona

“Quattro ordigni nucleari alla stazione di Pescara” - caos e treni in ritardo per l’Allarme bomba : La stazione ferroviaria di Pescara ferma per ore e ritardi notevoli per tutti i treni in transito a causa di un allarme bomba lanciato alle 13.50 di lunedì con una telefonata anonima che parlava di ben quattro ordini radioattivi rudimentali. Dopo i controlli l’allarme è rientrato e la stazione è stata riaperta.Continua a leggere

Bologna - Allarme bomba al centro commerciale : ma era uno scherzo di due bambini : Lo scherzo costerà caro a due minorenni che ieri pomeriggio hanno denunciato la presenza di un ordigno esplosivo al centro commerciale Meridiana di Bologna.Continua a leggere