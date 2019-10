Sauditi aprono a coppie straniere non sposate in hotel e alle donne soldato

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) L’Arabia Saudita prosegue il suo lento cammino sulla via delle riforme e da una parte apre le porte deglianchenon, e dall’altra fa un altro importate passo avanti nei diritti delleconsentendo per la prima volta nella sua storia il loro arruolamento nell’Esercito.Entrambe le iniziative, volute dal controverso principe ereditario Mohammad bin Salman, rientrano nel cosiddetto programma ‘Vision 2030’, lanciato per rendere il Paese indipendente dal petrolio, oltre che per attrarre investimenti esteri e favorire lo sviluppo del turismo.Ledevono provare di essereper poter affittare camere d’albergo in Arabia Saudita, ma questa regola è statantata per gli stranieri, riporta la Bbc: “A tutte leviene chiesto di mostrare il documento di famiglia o la prova che sono marito e ...

