Prime Impressioni : Stumptown - l’action al femminile perfetto per Cobie Smulders : Prime Impressioni Stumptown: ABC punta sul procedurale d’azione al femminile affidandolo nelle mani di Cobie Smulders La stagione televisiva della tv generalista americana è ripartita nel segno delle donne tra Simone Missick in All Rise e Alison Tolman in Emergence, e Cobie Smulders l’agente Maria Hill dello SHIELD e Robin di How I Met Your Mother, riparte con Stumptown una serie tv tratta da un fumetto omonimo, che prende il nome ...

Prime Impressioni : Bluff City Law il legal drama che parte direttamente con il quinto episodio : Bluff City Law un procedurale legal da dimenticare in fretta perchè tanto non durerà molto In attesa probabilmente che fosse pronta Zoey’s Extraordinary Playlist, il dramedy su una ragazza che immagina i pensieri delle persone sotto forma di canzoni, NBC piazza dopo The Voice Bluff City Law, un classico legal drama in formula procedurale. Bluff City Law – La Trama Ambientato a Memphis i Tennessee, Bluff City Law è un legal drama con ...

Prime Impressioni : Emergence - la serie tv che parte già stanca : Prime Impressioni, Emergence: la serie tv che parte già col fiatone, che non doveva essere di ABC, e in cui non succede niente. Martedì scorso su ABC ha debuttato Emergence, un nuovo mystery drama con Allison Tolman, attrice che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Fargo come rivelazione, ma dal quel momento si è decisamente sgonfiata. Emergence è prodotta da Michele Fazekas e Tara Butters ed era stata inizialmente proposta a NBC nella ...

Prime Impressioni : Prodigal Son - il finto procedurale che gongola del proprio cast : Prodigal Son, un procedurale mascherato da thriller che punta tutto sul proprio cast e soprattutto su Michael Sheen Lunedì 23 settembre la stagione televisiva americana oltre a All Rise (qui il commento alla premiere) ha presentato anche Prodigal Son, probabilmente, almeno sulla carta, una tra le novità più attese della stagione 2019/20. Prodigal Son rappresenta a pieno il nuovo corso di Fox, canale diventato indipendente, senza uno studio di ...

Prime Impressioni : All Rise - il legal drama di una CBS che si svecchia : All Rise, il legal drama di CBS, un intrattenimento leggero e forse anche moderno che non sembra nemmeno una serie tv del canale. La stagione televisiva delle reti in chiaro americane è iniziata il 23 settembre, e con se ha portato un bel numero di nuove serie tv. Alcune sono già partite, altre arriveranno nelle prossime settimane, tra queste c’è All Rise, un legal drama di CBS che ha come protagonista Simone Missick, attrice che abbiamo ...

Huawei Mate 30 Pro : le Prime impressioni : Il nuovo top di gamma di Huawei non tradisce le aspettative. La serie dedicata agli utenti più esigenti continua ad essere un punto di riferimento per il mercato grazie all’integrazione di numerose innovazioni sviluppate dall’azienda cinese. Anche l’ultimo Mate 30 Prò si distingue infatti per le elevate dotazioni di serie e alcune funzionalità all’avanguardia. Siamo rimasti in compagnia del nuovo smartphone per poco tempo durante la ...

Galaxy Note 10 Plus : unboxing - specifiche tecniche e Prime impressioni : Lo confesso, il primo impatto con il Galaxy Note 10 Plus non è stato per nulla gradevole e il suo utilizzo lo è ancor meno grazie (si fa per dire) sia alle dimensioni per nulla ergonomiche e soprattutto per la UI troppo confusionaria e dall’aspetto a dir poco infantile. Il (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Note 10 Plus: unboxing, specifiche tecniche e prime impressioni è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Call of Duty : Modern Warfare - Prime impressioni : La serie di Modern Warfare per i fan di Call of Duty è da sempre considerata il capolavoro di Activision. Infinity Ward negli anni che furono fece scuola per quanto riguarda gli FPS, elevando gli sparatutto a genere di punta di fine anni 2000. Gli anni passano e Call of Duty non è più considerato come punto di riferimento degli sparatutto, surclassato da serie che hanno saputo reinventarsi in maniera più efficace. Con alti e bassi Activision ha ...

Fifa 20 : Prime impressioni : Fifa 20 è disponibile nella versione demo per il download. Come al solito EA a pochi giorni dal lancio di uno dei suoi titoli di punta, fornisce un assaggio ai giocatori affamati di calcio. Quest’anno Konami, con il suo eFootball PES 2020 minaccia seriamente di scalzare il primato ormai decennale di Fifa. Con un colpo da vero e proprio calciomercato, infatti, la società giapponese si è assicurata l’esclusività della licenza per la ...

Icardi - Prime Impressioni su Instagram : “Fiero di essere parigino” [FOTO] : “Fiero di essere parigino”. Questo il brevissimo messaggio di Mauro Icardi sul proprio profilo Instagram dopo l’ufficialità del passaggio in prestito dall’Inter al Paris Saint Germain. L’attaccante argentino ha messo fine alla lunghissima telenovela coi nerazzurri che andava avanti dalla scorsa stagione, scelta ricaduta sul club francese. Ecco il suo post su Instagram. Visualizza ...

Redmi Note 8 e Note 8 Pro sotto i riflettori : unboxing - foto reali e Prime Impressioni di utilizzo : Redmi Note 8 e Note 8 pro sono indubbiamente gli smartphone del momento: eccoli in una serie di unboxing, hand-on e prime impressioni di utilizzo. L'articolo Redmi Note 8 e Note 8 Pro sotto i riflettori: unboxing, foto reali e prime impressioni di utilizzo proviene da TuttoAndroid.