Massacra la moglie a coltellate e fugge | caccia serrata al killer

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 6 ottobre 2019) Tragedia a Bergamo. Ancora una femminicidio. Un uomo, Maurizio Quattrocchi, un italiano di 47 anni, operaio con piccoli precedenti penali, ha ucciso ala, trentaseienne di nazionalità moldava Zinaida Solonari. Il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei, attorno alle 4. L’omicida è in fuga ed è ricercato dai carabinieri: viaggia su una vecchia Peugeot, i militari hanno disposto posti di blocco e battute di ricerca in tutta la zona. La vittima, scrive Repubblica, si era trasferita da alcuni giorni a casa della sorella, in via Alberto da Giussano, per le continue liti con il marito. Con sé aveva portato le tre figlie nate dal matrimonio con il 47enne. Intorno alle 4 di questa mattina la donna è tornata dall’albergo in cui lavorava: il marito l’avrebbe aspettata in cortile, quando lei ha parcheggiato l’auto in strada e ha aperto il ...

