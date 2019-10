Hong Kong | i militari cinesi lanciano i primi avvertimenti contro gli attivisti

Hong Kong : manifestanti in tutta la città sotto la pioggia battente : Nonostante la pioggia battente e la chiusura della metropolitana, decine di migliaia di persone sono tornate anche oggi a manifestare a Hong Kong: molti indossano maschere sul viso, malgrado il divieto del governo locale. Le manifestazioni sono pacifiche, ma si temono nuovi scontri. La polizia ha inviato sms a tutta la popolazione, invitando i residenti a rimanere in casa dato che “eventi pubblici non autorizzati potrebbero causare danni e ...

Hong Kong - divieto maschere resterà : 8.46 L'Alta Corte di Hong Kong ha respinto la richiesta, formulata da un gruppo di parlamentari dell'opposizione, di sospendere la legge contro l'uso delle maschere nei cortei in vigore da venerdì. Lo riporta Sky News. Le motivazioni della sentenza saranno rese note soltanto martedì. Intanto l'ex colonia britannica si prepara ad un'altra giornata di proteste, mentre i trasporti hanno ripreso parzialmente a funzionare dopo la paralisi di ieri.

Hong Kong - un'altra domenica di proteste : 7.00 Nuove manifestazioni e proteste sono attese oggi a Hong Kong, dopo due giorni di alta tensione nelle strade per le contestazioni sul divieto di indossare maschere. Oggi opltre la metà delle stazioni della metropolitana resteranno chiuse per i danni e gli atti di vandalismo subiti ieri sulla rete. Ieri è stato arrestato il 14enne ferito da un agente della polizia in borghese che venerdì ha aperto il fuoco contro un gruppetto di attivisti ...

Scatta il divieto maschere a Hong Kong - una notte di scontri : L'articolo Scatta il divieto maschere a Hong Kong, una notte di scontri proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Hong Kong - arrestato 14enne ferito : 20.49 E' stato arrestato il 14enne ferito ieri nelle proteste a Hong Kong da un colpo d'arma da fuoco alla gamba. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post, il giovane, le cui condizioni sono stabili dopo essere stato operato al Tuen Mun Hospital, è accusato di aver preso parte agli scontri e di aver aggredito un agente. Il ragazzo è stato ferito a una gamba da un colpo d'avvertimento sparato da un agente (è il secondo caso nella ...

Venerdì notte a Hong Kong : Ci sono state nuove proteste, sempre più violente, contro il divieto di indossare le maschere alle manifestazioni

Crisi Hong Kong - sospesi treni e metro : 8.36 Tutti i collegamenti della metro e ferroviari,compresi quelli con l'aeroporto sono sospesi oggi a Hong Kong dopo le proteste a favore della democrazia e gli scontri con la polizia. Lo ha comunicato l'operatore ferroviario, Mtr Corporation, in una nota. "Dopo l'esplosione delle violenze in diversi distretti il personale della manutenzione deve garantire la propria sicurezza prima di poter viaggiare nelle stazioni danneggiate, ispezionare e ...

Hong Kong : vietato indossare maschere nelle manifestazioni : Dopo le recenti violenze, la governatrice ricorre a una legge dell’epoca coloniale per impedire a chi protesta di coprirsi il volto. I?leader della protesta invitano la popolazione a scendere in piazza mascherata

Hong Kong : ?vietato indossare maschere nelle manifestazioni : Dopo le recenti violenze, la governatrice ricorre a una legge dell’epoca coloniale per impedire a chi protesta di coprirsi il volto. I?leader della protesta invitano la popolazione a scendere in piazza mascherata

Hong Kong - da domani maschere vietate : 11.40 Il divieto dell'uso di maschere in cortei e manifestazioni in luoghi pubblici sarà operativo a Hong Kong da domani:lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam. "Una mossa su cui abbiamo discusso e che riteniamo necessaria", ha detto, ricordando la procedura speciale seguita per far fronte a"una vera emergenza" Immediata la reazione dei manifestanti che, con i volti coperti da maschere, si sono riversati nel centro di Hong Kong ...

Hong Kong ha vietato le maschere : La leader Carrie Lam ha preso la decisione per evitare che si ripropongano manifestazioni e scontri violenti

Hong Kong vuole vietare le maschere : La decisione sarà annunciata oggi dalla leader Carrie Lam per evitare che si ripropongano manifestazioni e scontri violenti

Giù le maschere a Hong Kong - messe al bando. Wong : "Sarà guerra infinita" : Il Parlamento di Hong Kong riaprirà il 16 ottobre prossimo e il ritiro formale degli emendamenti alla legge sull’estradizione, che hanno innescato le proteste anti-governative sin dal mese di giugno, verrà effettuato “immediatamente dopo” il discorso di indirizzo della capo esecutivo, Carrie Lam. Lo scrive il segretario capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, Matthew Cheung, in una ...

La polizia di Hong Kong denuncerà per aggressione il 18enne ferito da un agente negli scontri di martedì : La polizia di Hong Kong ha detto che denuncerà per aggressione a pubblico ufficiale il ragazzo 18enne rimasto ferito durante le violente proteste che si sono tenute nella regione autonoma martedì, in occasione dei 70 anni della nascita della Repubblica