Caccia | morto uomo di 71 anni | chiesta l’introduzione del reato di omicidio venatorio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Davanti ai morti diindigna l’inerzia delle autorità”. Lo dice l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commentando l’incidente nelle campagne di Roma che è costato la vita ad untore di 71. “Mi dispiace per la persona ed esprimo il mio cordoglio alla sua famiglia – sottolinea l’ex ministro – ma in generale, quando lo Stato mette in mano dei “cannoni” ad anziani tiratori della domenica, non c’è da stupirsi se qualcuno muore. C’è invece da indignarsi perché le autorità, governo e Regioni, o non fanno nulla o se fanno qualcosa, fanno qualche regalo… alle doppiette. Rivolgo ancora un appello al Parlamento perché si riparli di, almeno per limitarla, in attesa di abolirla. Ho depositato alcune proposte di legge in materia: ripartiamo da quelle”. “Le battute di– ricorda la parlamentare ...

