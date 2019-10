Volo Bari-Londra | atterraggio d' emergenza a Basilea | fumo in cabina

British Airways : fumo in cabina - atterraggio d’emergenza a Basilea per un Volo Bari-Londra : atterraggio d’emergenza a Basilea per un aereo della British Airways decollato da Bari e diretto a Londra. Il comandante ha deciso di atterrare all’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, dopo la comparsa di fumo in cabina. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i 165 passeggeri. Restano ancora da capire le cause che hanno generato il fumo. È il secondo caso in due mesi per la British Airways. Ad agosto ...

British Airways - atterraggio di emergenza per il Volo Bari-Londra : atterraggio d'emergenza all’aeroporto di Basilea-Mulhouse per un volo Bari-Londra della British Airways. La manovra è stata decisa dall’equipaggio a causa della comparsa di fumo in cabina, ma non ci sono stati danni per nessuno dei 165 passeggeri.

Volo Bari-Londra : atterraggio d’emergenza a Basilea : atterraggio d’emergenza a Basilea ma nessun danno ai 165 passeggeri di un Volo Bari-Londra della British Airways. La decisione di atterrare all’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, è stata presa dall’equipaggio dopo la comparsa di fumo in cabina. Lo ha reso noto l’aeroporto franco-svizzero. L'articolo Volo Bari-Londra: atterraggio d’emergenza a Basilea sembra essere il primo su ...

Paura sul Volo Bari-Londra - fumo in cabina : atterraggio d’emergenza a Basilea : Un volo della British Airways in partenza da Bari e diretto a Londra, con a bordo 165 passeggeri, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania. L'equipaggio avrebbe preso la decisione dopo la fuoriuscita di fumo dalla cabina. Non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Bari uomo scaraventa nel fossato del castello Svevo il suo cane poi si allontana - l’animale dopo il Volo di 5 metri è salvo per miracolo : Un cane di 2 anni e mezzo è stato abbandonato in un modo brutale dal suo padrone. Il grosso cane, dal peso di 25 chili, è stato scaraventato da unuomo nel fossato del castello Svevo in pieno centro a Bari. L’uomo poi si è allontanato velocemente. Il cane, dopo il volo di 5 metri, si è rialzato ma è apparso subito frastornato e impaurito. Sul posto sono intervenuti i volontari del canile sanitario comunale che sono riusciti a portare ...