Il futuro è nelle nostre mani

Netanyahu in tribunale : il futuro d'Israele nelle mani del Procuratore generale : La battaglia della vita inizia alle 7 di mattina. Benjamin “Bibi” Netanyahu non la combatte nell’aula parlamentare, dove per oltre dieci anni l’ha fatta da padrone, ma in campo più impervio: al ministero di Giustizia, nell’ufficio dell’avvocato generale dello Stato Avichay Mandelblit . È in questo austero edificio nel cuore della Gerusalemme ebraica, che è cominciata un’audizione di ...