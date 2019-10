Genoa-Milan | Piatek gioca? Le ultime sul Pistolero

Fonte : milanworld

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nell’ultimo periodo tiene banco, in casa, la scarsa vena realizzativa di. Sono solo due, e tutte su calcio di rigore, le reti realizzate dalin questo avvio di stagione. Una media gol non proprio confortante e che ha contribuito alle quattro sconfitte nelle prime sei partite delin campionato. Così, visto il momento di appannamento vissuto, c’è perfino chi ha ipotizzato la panchina per l’attaccante polacco. Ipotesi che, però, è stata subito smentita in conferenza stampa da Marco Giampaolo. L’allenatore delha ammesso di considerarecome il migliore attaccante in rosa e non appare intenzionato a lasciarlo in panchina (se non per farlo rifiatare). Vista la bella dichiarazione di stima di Giampaolo,dovrebbe dunque far parte dell’undici titolare nel match contro il. La partita odierna appare già ...

acmilan : #TBT ?? Genoa v AC Milan: 26/08/2007 ??? The season opener against Genoa, a perfect warm-up ahead of our European Sup… - acmilan : Dall’#InfernodelLunedì alla serata di Marassi contro il Genoa: gli appuntamenti della settimana di @MilanTV ??????… - gazz_rossonera : Genoa-Milan, ore 20.45: le probabili formazioni e le possibili scelte di Marco Giampaolo -