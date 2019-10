Che c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Ducati - non ci siamo. Involuzione tecnica evidente - Yamaha e Honda lontane. C’è preoccupazione anChe per il 2020 : Bene ma non benissimo. Si potrebbe definirla così la prestazione della Ducati di oggi nelle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, le Rosse non sono mai state in ballo per la pole position, ottenuta poi dal francese della Yamaha Fabio Quartararo (quarta p.1 dell’annata per lui). Una prestazione deludente nel complesso per le Rosse, considerando il quinto posto di Danilo ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Osaka chiude la striscia vincente di Andreescu. In semifinale anChe Wozniacki - in alto c’è Barty-Bertens : Dopo una lunga giornata, anche il WTA Premier Mandatory di Pechino è giunto alla conclusione dei quarti di finale, e con risultati che per certi versi risultano sorprendenti non per il ranking, ma per un certo tipo di vissuto recente del circuito femminile. La notizia del giorno è anche l’ultima ad arrivare: Naomi Osaka pone fine all’infinito momento d’oro di Bianca Andreescu. La giapponese supera la canadese per 5-7 6-3 6-4 ...

C’è la prova Che il governo italiano si è accordato coi trafficanti in Libia? : L’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il giornalista di Avvenire Nello Scavo ha scoperto grazie a una fonte anonima che uno dei più violenti trafficanti di essere umani della Libia ha partecipato a un incontro riservato che si è svolto in Italia il 27 maggio del 2017 al Cara di Mineo, vicino a Catania. Abd al-Rahman al-Milad – noto col soprannome di Bija – è ...

Tebas : «el clasico a ora di pranzo - non è solo patrimonio spagnolo. C’è anChe la Cina» : Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha sostenuto che la partita tra Barcellona e Real Madrid giocata alle 13 è motivata dall’espansione internazionale del campionato, che, ha detto, “ha smesso di essere solo patrimonio spagnolo” Ci sono tifosi in tutto il mondo e deve essere visto anche in Asia, riporta Mundo Deportivo. Tebas va nella direzione intrapresa dalla Juventus, dunque, che ha chiesto proprio l’anticipo di ...

#BakeOffItalia 7 – Sesta puntata del 04/10/2019 – La nuova stagione del talent più dolce Che c’è. : I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, Sesta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua settima edizione. Diciotto concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. ...

Kasia Smutniak e Procacci - prima uscita dopo le nozze : c’è anChe Sophie : Affiatati e complici: Kasia Smutniak e Domenico Procacci, dopo essere convolati a nozze il 13 agosto scorso (matrimonio blindatissimo e ‘segreto’), sono stati pizzicati dal settimanale Vero per la prima volta in pubblico da quando sono diventati marito e moglie. I neo sposi sono stati immortalati a Venezia durante una piacevole passeggiata con visita ad […] L'articolo Kasia Smutniak e Procacci, prima uscita dopo le nozze: ...

Accordi Italia-Libia - a un incontro del 2017 con gli 007 italiani c’era anChe il boss libico Bija : Un'inchiesta esclusiva di 'Avvenire' mostra come nella trattativa Italia-Libia aperta nel 2017 per fermate i flussi migratori verso il nostro Paese i funzionari del governo italiano abbiano trattato anche con un pericoloso criminale, che già l'Onu aveva indicato come un boss mafioso libico, e trafficante di esseri umani.Continua a leggere

Bollette luce e gas : dall’allaccio ai reclami - tutto quello Che c’è da sapere : Cambio fornitore, guasti, reclami, e ancora, bonus sociale e offerte: ecco quali sono gli strumenti e le informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria fornitura di energia elettrica e gas.

Consip - Scafarto : “Sollevato - io estraneo”. Il legale : “Nove giudici hanno stabilito Che non c’entra con la vicenda” : “Una vicenda che avrebbe potuto chiudersi tanto tempo fa. Nove giudici, in totale, hanno stabilito che il mio assistito è innocente”. A dirlo, il legale di Gianpaolo Scafarto, Attilio Soriano, dopo che il gup di Roma ha decido di prosciogliere il maggiore dei carabinieri insieme al colonello Alessandro Sessa nella vicenda Consip, che vede tra gli altri l’ex ministro e deputato del Pd, Luca Lotti, rinviato a giudizio. ...

C’è stato anChe un Milik decisivo e Che segnava di testa : quella sera a Kiev : C’era una volta Arkadiusz Milik. Ma questo sarebbe un incipit esagerato. Troppo improntato al pessimismo. Definitivo. C’era una volta e ci sarà di nuovo. Certo ieri sera, a Genk, è stato il protagonista in negativo della serata. L’unico no ma l’attore protagonista sì. Ancora una volta in Champions, come lo scorso anno a Liverpool, dalle sue parti sono transitati i palloni più pericolosi e caldi del match. Andiamo per ...

Prima di Greta Thunberg - c’era Severn Cullis-Suzuki : chi era la “bambina Che zittì il mondo per 6 minuti” : Quasi 30 anni fa, Prima dell’ascesa dell’attivista svedese Greta Thunberg, un’altra giovane ragazza ha preso la parola alle Nazioni Unite per ammonire i leader mondiali sulla loro mancata azione sulle questioni ambientali. Era il 1992 e Severn Cullis-Suzuki, figlia dell’ambientalista canadese David Suzuki, stava parlando all’Earth Summit a Rio de Janeiro. Severn, insieme agli altri membri di un piccolo gruppo che lei aveva fondato, chiamato ...

Fisco : Confedilizia a Conte - ‘c’è già patrimoniale Che penalizza l’immobiliare’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha detto che il Governo esclude l’introduzione di qualsiasi patrimoniale e di non voler penalizzare la casa e l’edilizia. Purtroppo, c’è già una patrimoniale che sta facendo tutto ciò: si chiama Imu-Tasi, vale 22 miliardi l’anno, sono 183 dal 2012”. Così, su Twitter, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani ...

180 anni fa l’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana : il ricordo di un Sud progredito Che non c’è più : La strada ferrata era già presente in diversi paese europei. La prima era stata inaugurata il 27 settembre 1925 in Inghilterra: era lunga 43 km e partiva da Darlington per arrivare a Stockton. A realizzarla fu George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore. Era la prima ferrovia al mondo aperta al trasporto pubblico dei passeggeri e delle merci, sulla quale correva la locomotiva a vapore. Era la sua prima linea della società ferroviaria ...

Ghali e la chat con la mamma Che rivela tutto l’amore Che c’è : Ghali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourLa prima cosa bella di Ghali è sua madre. Il cantante milanese di origini tunisine, che da un paio d’anni è considerato «il nuovo fenomeno della musica italiana», ha sempre manifestato l’amore per la ...