Uomo paralizzato torna a camminare grazie a un esoscheletro comandato col pensiero

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Mi sono sentito come il primosulla luna. Non camminavo più da anni. Avevo dimenticato di essere più alto della maggior parte delle persone intorno a me. E’ stato davvero impressionante“: lo ha dichiarato un giovaneche,ad un, è riuscitodopo anni. La tecnologia registra i pensieri di chi lo indossa e viene guidato da questia una serie di elettrodi speciali. Il dispositivo è stato sviluppato a Grenoble, in Francia, dove alcuni ricercatori hanno impiantato un microchip nella testa di un disabile per consentirgli di comandare “l’armatura” con il. La tecnologia funziona perfettamente da 27 mesi: il paziente ha prima imparato a comandare il proprio avatar e solo successivamente gli impulsi elettrici del suo cervello sono stati “raccolti” e utilizzati per muovere ...

