Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio i ministri degli esteri Di Maio della Giustizia Bonafede hanno firmato che stamattina il nuovo decreto sui migranti che riduce 4 mesi il tempo delle procedure dei rimpatri l’immigrazione un problema strutturale chiarisce l’amore e nessuno ha la bacchetta magica sicuramente il decreto può essere utile a diminuire i tempi medi Ma è ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio rimpatri in tempi più veloci una lista di 13 paesi disponibili a un accordo sul tema i ministri degli esteri Luigi Di Maio della Giustizia Alfonso Bonafede hanno presentato il decreto ministeriale con cui governo interviene sulla questione migranti in una conferenza stampa di presentazione alla Farnesina sono stati confermati i punti Gen ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio rimpatri in tempi più veloci una lista di 13 paesi disponibili a un accordo sul tema i ministri degli esteri Luigi Di Maio della Giustizia Alfonso Bonafede anno per decreto ministeriale con cui governo interviene sulla questione migranti in una conferenza stampa di presentazione alla Farnesina sono stati confermati i punti Jane parte per ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto da la redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principali Notizie che arrivano dall’Italia e dal mondo i ministri degli esteri Di Maio della Giustizia Bonafede hanno firmato questa mattina nuovo decreto sui migranti che riduce a 4 mesi il tempo delle procedure per i rimpatri per Di Maio il nuovo provvedimento non urla ma fa i fatti dopo che anche negli ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio abbattere il cuneo fiscale e questo l’obiettivo del governo ribadito ieri dal premier Giuseppe Conte avanti ad assolombarda le imprese chiedono impegni maggiori premier Rivendica lo stampo l’età si assicura che non ci sarà una patrimoniale e tende una mano agli imprenditori il governo vuole voltare ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio abbattere il cuneo fiscale questo l’obiettivo del governo ribadito ieri dal premier Giuseppe Conte davanti ad assolombarda le imprese chiedono impegni Maggiore il premier Rivendica lo strappo l’età sia sicura che non ci sarà una patrimoniale e tende una mano agli imprenditori il governo vuole voltare pagina ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione brilla Luigi in studio appuntamento con l’informazione ieri l’incontro tra assolombarda edile premier Giuseppe Conte le imprese hanno chiesto al governo di fare di più per l’abbattimento del cuneo fiscale il premier ha rivendicato scappa le tasse assicurando che non ci sarà una patrimoniale e tendendo la mano agli imprenditori il governo vuole voltare pagina affrontiamo ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è da Roberta Frascarelli il lago per di Roma ha rinviato a giudizio 5 persone nell’ambito dell’indagine sul caso Consip processo tra gli altri l’ex ministro Luca lotti per favore lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette per rivelazione del Segreto d’ufficio prosciolto dalle accuse lex maggiore del no e Giampaolo che ha fatto tipo inizierà il prossimo 15 gennaio una stretta sui ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo non bastano i 2,4 miliardi previsti manovra per il taglio delle tasse sul lavoro ne servono almeno 13 o 14 dice il presidente di assolombarda Carlo Bonomi la ministra della famiglia Elena Bonetti rilancio l’assegno Nico strutturale mentre lunedì sindacati metteranno le loro proposte sul tavolo Palazzo Chigi fiume rebus risorse è ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli non è bassa noi 2,4 miliardi previsti manovra per il taglio delle tasse sul lavoro ne servono almeno 13 o 14 dice il presidente di assolombarda Carlo Bonomi Matteo Renzi che sulla misura ha mostrato dall’inizio feticismo foglie la notizia per aprire un nuovo fronte nel governo è un pannicello caldo bisogna fare di più di Chiara ma margine di azione ...

Pensioni Ultime Notizie : “Quota 100 a esaurimento” - Gualtieri “no rinnovo” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 a esaurimento”, Gualtieri “no rinnovo” Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Quota 100 a Piazza Pulita, in onda su La7. Il ministro ha affermato che Quota 100 non sarà rinnovata e che andrà comunque a esaurimento, ovvero a scadenza naturale. Per il nuovo numero 1 del MEF, infatti, Quota 100 è una misura che non avrebbe mai ...

Ultime Notizie Roma del 04-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli non è bastano i 2,4 miliardi previsti manovra per il taglio delle tasse sul lavoro ne servono almeno 13 o 14 dice il presidente di assolombarda Carlo Bonomi Matteo Renzi che sulla misura ha mostrato dall’inizio ceticismo con gli elastici per aprire un nuovo fronte nel governo è un pannicello caldo bisogna fare di più di Chiara ma margine di azione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - manovra : Conte esclude patrimoniale - 4 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 4 ottobre 2019: Conte esclude patrimoniale. Attacco a Parigi, 5 morti. Caso Consip, 5 rinvii a giudizio.

Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione non è Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna a parlare di tasse perché davanti alla platea di assolombarda il premier Conte Rivendica lo stop agli aumenti assicura che non ci sarà mai una patrimoniale il governo vuole voltare pagina il paese ha voglia di correre le nostre porte sono sempre aperte affrontiamo le sfide tutti insieme ha detto Conte ...