Spazio | Blue Origin | ritardi per i voli con equipaggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Se Elon Musk si dice pronto a avviare la colonizzazione di Marte a partire dalla metà degli anni venti, molto più pragmatico appare il patron di Amazon, Jeff Bezos, e i manager della suache hanno dato vita al veicolo spaziale commerciale New Shepard. Dal palco del Tech Cruch di San Francisco – riporta Global Science – Bob Smith, amministratore delegato della compagnia, ha dichiarato che New Shepard non effettuerà il primo volo conentro la fine dell’anno come inizialmente previsto. L’ultima prova del New Shepard, un volo dal sito di lancio nell’ovest del Texas, si era svolta il 2 maggio scorso ed era propedeutica a i test sui diversi parametri da sistemare in attesa del volo con. Dopo quel giorno, la compagnia non ha reso pubblici altri dettagli su ulteriori, limitandosi a presentare una richiesta per la licenza per la trasmissione di ...

